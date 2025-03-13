TCMB, Ocak Ayı Cari Açığını Açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında cari işlemler hesabının 3 milyar 795 milyon dolar açık verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 11,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, Ocak 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 403 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre; ocak ayında cari açık yaklaşık 11,5 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57,6 dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16 milyar dolar açık verdi. Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 430 milyon dolar net artış oldu.