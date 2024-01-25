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TCMB Rezervleri 1.7 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika
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TCMB Rezervleri 1.7 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB Rezervleri 1.7 Milyar Dolar Azaldı
25.01.2024 - 15:05,
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
05.01.202447.63891.973139.612
12.01.202447.81091.990139.799
19.01.202347.72590.366138.091

Kaynak: AA
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