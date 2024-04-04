TCMB Rezervleri 718 Milyon Dolar Azaldı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 26.05.2023 41.939 56.519 98.458 27.06.2023 41.432 67.155 108.587 28.07.2023 41.425 72.349 113.774 25.08.2023 41.344 75.955 117.299 29.09.2023 40.629 81.575 122.203 27.10.2023 44.148 82.412 126.560 24.11.2023 45.496 90.997 136.493 22.12.2023 47.896 97.557 145.453 29.12.2023 48.231 92.830 141.061 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 01.03.2024 50.408 80.511 130.919 08.03.2024 52.748 77.785 130.533 15.03.2024 53.006 74.891 127.897 22.03.2024 53.163 70.681 123.844 29.03.2024 54.378 68.748 123.126

Kaynak: AA