TCMB Rezervleri Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri Düştü

TCMB'nin toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında 155.06 milyar dolara indi.

03.01.2025 16:55
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
06.12.202464.37995.011159.390
13.12.202465.30798.175163.482
20.12.202463.80692.388156.194
27.12.202464.31990.738155.057

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri Düştü - Son Dakika

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