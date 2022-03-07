TEB'den kadın iş gücüne destek - Son Dakika

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı ile kadınlara finansman desteği sağlarken, iş hayatında ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi, danışmanlık ve mentorluk desteği de sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın iş gücünün ekonomiye dahil edilmesinin önemi her geçen gün daha fazla fark edilirken, TEB, "iyi ve örnek banka" anlayışıyla kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TEB, 2015'ten bu yana Kadın Bankacılığı ile kadınların iş hayatında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve karşılaştıkları engelleri aşmalarına destek olmak için çok yönlü hizmetler sunuyor. Kadın girişimci ve patronların finansa erişimini kolaylaştırmak için kendi kaynaklarıyla onlara kredi çözümleri sunarak finansman desteği sağlayan TEB'in bugün 30 bini ile aktif olarak çalıştığı, 70 binden fazla kadın ortaklı müşterisi bulunuyor.

Kadın girişimcileri ve patronları desteklemenin, onların iş fikirlerine katkı sunmanın herkesin ortak geleceğine pozitif etki yaratacağı bilinciyle hareket eden TEB, finansman desteğinin yanı sıra kadın girişimcilerin iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları için onlara yol gösteriyor, yeni pazarlara ulaşmaları için gerekli bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyor.

Nakit yönetiminden pazarlamaya, satıştan liderliğe kadar birçok konuda eğitimler veren TEB, mevcut ekosistem paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalara yapmaya, böylelikle daha fazla kadın girişimciye ve patrona ulaşmayı hedefliyor.

TEB Takım Yıldızları projesiyle özel bir eğitimin ardından kadın patronlara destek vermek üzere seçilen TEB Şube Müdürleri; nitelikli personel seçiminden stok yönetimine, nakit yönetiminden yeni nesil satış tekniklerine kadar kadın patronların işlerini büyütmelerinde ihtiyaç duydukları her konuda işletme koçluğu yapıyor.

TEB Büyüme Akademisi ise kadın patronların işlerini büyütmelerinde onlara destek olmak amacıyla en sık karşılaşılan üç konu üzerinde yoğunlaşmış, interaktif bir grup koçluğu programı olarak ön plana çıkıyor. Program sayesinde kadın patronlar işletmelerini yönetirken en çok sorun yaşadıkları konulara çözüm bulabiliyor, aynı zamanda farklı sektörde iş yapan pek çok kadın patron ile de tanışarak iş birliği oluşturma ya da fikir alışverişinde bulunma gibi imkanlara da sahip oluyor.

TEB, ülke genelinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri'nde 2015 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla 250'ye yakın kadın girişimciye destek verirken, 2021 yılında kadın kuruculu firmalara özel açılan programlarla toplam 70'e yakın girişime katkıda bulundu.

Destek verilen kadın girişimcilerin yaklaşık yüzde 62'si İstanbul dışındaki illerde faaliyet gösteriyor ve bu girişimciler 1.300'ü aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

TİM-TEB Girişim Evi kadın girişimcileri başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 84 kadın girişimci, bugüne kadar 30 milyona yakın devlet desteği aldı.