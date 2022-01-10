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TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı - Son Dakika

TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı

10.01.2022 10:08
TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı

UTİB, TechXtile İnovasyon Ligi 2021 kapsamında finalist firmalara yönelik eğitimlerin ilkini gerçekleştirdi.

UTİB, TechXtile İnovasyon Ligi 2021 kapsamında finalist firmalara yönelik eğitimlerin ilkini gerçekleştirdi. Firmalara, Ar-Ge ve inovasyona harcanan paranın yatırım niteliği taşıdığı mesajı verildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) kuruluşlarda inovasyon bilinci oluşturmak ve inovasyona dayalı ihracat artışını desteklemek hedefiyle düzenlediği inovasyon ligi çerçevesinde gerçekleştirdiği eğitimler başladı. 8 hafta sürecek eğitimlerin birincisinde AR-GE Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği konusunda eğitim veren TechXtile Program Koordinatörü Ufuk Batum, "Türkiye girişimcilik ekosistemi hızla gelişiyor. Start-Up'lar her geçen gün çoğalırken AR-GE merkezlerinin Start-Up'larla birlikte çalışması çok önemli" dedi.

Hayatta kalmak isteyen şirketlerin AR-GE ve inovasyona gereken önemi vermesi gerektiğini kaydeden Ufuk Batum, "Özellikle gelişmiş pazarların rekabetçi ortamında, Ar-Ge ve inovasyonun, şirketler için hayatta kalma ve başarılı olma adına kritik önemde olduğu kavranmış durumda. Türkiye'de de hem büyük şirketlerimizin hem de KOBİ'lerimizin gelirleri üzerinden kayda değer bir bütçeyi Ar-Ge'ye, inovasyona ayırmaları gerekiyor. Bu bütçeyi bir harcama olarak değil, gerçek bir yatırım olarak görmelerini tavsiye ediyorum çünkü bu alanda harcanan her para ileride çok daha büyük kazançlar olarak geri dönecektir. Türkiye'de kurumsal dünya ve Start-Up dünyası, birbiriyle fazla iletişimde değil. Ar-Ge merkezlerini incelediğimde temel ihtiyaçlardan birinin, Start-Up'lardan nasıl istifade edeceğinin bilinmesi olduğunu gördüm. Ar-Ge merkezleri, Start-Up'lardan faydalandığında daha hızlı ve ucuz şekilde başarı elde ederken, girişimcilik ekosistemine de katkı sağlamış olur" diye konuştu.

Türkiye'de AR-GE merkezlerine ayrılan bütçenin kısıtlı olduğunu söyleyen Ufuk Batum, kaynakları verimli kullanmak gerektiğinin altını çizdi. AR-GE merkezlerinin rakip olsalar dahi ortak çalışmalara imza atabileceklerini kaydeden Batum, "Mühendisler olarak işin teknik taraflarına çok daha fazla önem veriyor olsak da bu yolda, finansal okuryazarlık, bütçe yönetimi, müşteri ihtiyacını anlamak ve iletişim konusunda kendimizi geliştirmemiz çok önemli. Sektörün sıkıntılarından biri markalaşamamak. AR-GE konusundaki çalışmalar Türkiye'de geç başlamış olsa da mesafeyi kapatabilme adına avantajları yok değil. Arkadaşlarımızla sahaya çıkıp ziyaretler yaptığımızda beklentimin üzerinde müşteriyle temas olduğunu gördüm. AR-GE bölümündeki arkadaşlarımızın dışarıyla iletişimi çok büyük önem taşıyor. AR-GE kültürü gelişirken ve bütçelenirken sahada gördüğümüz eksiklerden biri insan kaynağının ve bütçenin sınırlı kalması. Türkiye'deki AR-GE merkezleri bir arada çalışmıyor çünkü aynı zamanda rakip olduklarını söylüyorlar. Ama dünyada rakiplerin birlikte çalıştıkları AR-GE örnekleri var. Kaynak azsa o kaynağı nasıl verimli kullanacağımızı düşünmeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA

TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı
TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı

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Araştırma Geliştirme, Girişimcilik, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TechXtile İnavasyon Liginde eğitim maratonu başladı - Son Dakika Ekonomi


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