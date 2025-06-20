TEDAŞ Başvuru Kapısı Açıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024/14 sayılı genelgesi kapsamında geliştirilen TEDAŞ başvuru kapısı hizmete açıldı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), kamu hizmetlerini güçlendirmek ve kamuya erişimi kolaylaştırmak amacıyla "TEDAŞ Başvuru Kapısı" uygulamasını devreye aldı. Kurumun öz kaynaklarıyla geliştirilen bu yenilikçi sistem, vatandaşların TEDAŞ ile iletişimini daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Sistem, yapılan başvuruyu sistematik olarak kayıt altına alarak süreci takip edilebilir kılıyor. Bu sayede vatandaşlar, taleplerinin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla görebilecek. "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" kapsamında geliştirilen TEDAŞ Başvuru Kapısı, kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirirken, vatandaş ile kurum arasında güvenilir bir iletişim köprüsü kuracak.

Vatandaşların talepleri doğrudan TEDAŞ'a ulaşacak

TEDAŞ Başvuru Kapısı, proje onay ve kabul işlemleri, kamulaştırma süreçleri, eğitim faaliyetleri ile LED armatürler ve elektrik sayaçları gibi malzeme konularındaki şikayet ve ihbarların doğrudan iletilebilecek. - ANKARA