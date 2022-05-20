Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

20.05.2022 09:40
Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda 29 Ekim 2021'de öğrenci pilotun yalnız uçuş görevi sonunda piste inişi sırasında meydana gelen hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda 29 Ekim 2021'de öğrenci pilotun yalnız uçuş görevi sonunda piste inişi sırasında meydana gelen hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre, sahibi ve işleticisi Atlantik Uçuş Okulu AŞ olan TC-OEL tescil işaretli hava aracının Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda öğrenci pilotun yalnız uçuş görevi sonunda 04 pistine inişi sırasında meydana gelen hava aracı ciddi olayıyla ilgili "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" Başkanlığın internet sitesinde yayınlandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır - Son Dakika
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