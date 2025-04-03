Tekirdağ'dan 52 Ülkeye Yangın Güvenliği Kabloları İhracı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekirdağ'dan 52 Ülkeye Yangın Güvenliği Kabloları İhracı

Tekirdağ'daki firma, yangına dayanıklı kabloları 52 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

03.04.2025 11:46
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Tekirdağ'da bir firma, enerji, endüstri, petrokimya, denizcilik ve ulaştırma sektörleri için ürettiği yangına dayanıklı kabloları 52 ülkeye ihraç ediyor.

Çerkezköy ilçesinde, 25 bin metrekare alanda kurulu kablo üretim firmasında 250 kişi istihdam ediliyor.

Firma, yangına dayanıklı, enstrümantasyon, kontrol, enerji, bilgi iletişim, gemi ve yat kabloları üretiyor.

Ürettiği kabloları 52 ülkeye ihraç eden firma, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"Uluslararası varlığımızı güçlendirdik"

2M Kablo Yurt içi Satış Müdürü Özden Güler, AA muhabirine, firmanın, kablo sektöründe Türkiye'nin önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Firmanın 31 yılı aşkın süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok büyük proje ve şirketin güvenilir kablo tedarikçisi olduğunu ifade eden Güler, "Alçak gerilim kablo sektöründe uzmanlaşan şirketimizin fabrikası Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, satış ve pazarlama ofisimiz ise İstanbul'da yer almaktadır. Küresel pazardaki büyüme hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıl Almanya ve ABD'de yeni şirketler kurarak uluslararası varlığımızı güçlendirdik." diye konuştu.

Güler, 16 binden fazla ürünü müşterilerine sunduklarını belirterek, firma olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında inşaat, endüstriyel tesisler, enerji santralleri, petrokimya tesisleri, ulaştırma projeleri ve tersaneler için kaliteli ve güvenilir kablo çözümleri sağladıklarını aktardı.

Yaklaşık 20 yıldır yanmaz kablo üretiliyor

Firmanın kuruluşundan kısa bir süre sonra yangına dayanıklı kablo üretimine başladıklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"2006 yılından itibaren tescilli markamız FireKab ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara bu alandaki ürünlerimizi sunmaktayız. Zaman içinde mevzuat değişiklikleri ve artan pazar talepleri doğrultusunda tüm ürün gruplarımızın yangına dayanıklı versiyonlarını geliştirerek hem üretim kapasitemizi artırdık hem de ürün gamımızı genişlettik.

Bu kablolar özellikle inşaat, AVM, okul, hastane ve konut projelerinden yoğun olarak kullanılıyor. Petrokimya ve termik santrallerde de kablo kullanımı mevcuttur. Bunların dışında tüneller, metro hatları demir yolu projelerinde kullanılıyor."

Güler, üretim kararı alırken, artan yasal düzenlemeleri ve sektör ihtiyaçlarını titizlikle analiz ettiklerini belirtti.

Pek çok ülkeye satılıyor

Amerika ve Almanya'da kurdukları şirketlerin de katkısıyla ihracatlarının arttığını ve 52 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Güler, şöyle sürdürdü:

"Yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artan ihracat oranımızla, uluslararası pazardaki payımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Başlıca ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Kanada, Vietnam gibi ülkeler de yer almaktadır.

Yangına dayanıklı kablolara olan talep, her yıl giderek artmaktadır. Uzman mühendis kadromuz ve AR-GE merkezimiz sayesinde gelişen teknolojileri yakından takip ederek, sektörün ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar ve geliştirmeler yapmaktayız."

Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı AR-GE merkezine sahip firması olarak üretime devam ettiklerini vurgulayan Güler, üretim hacmi, her yıl proje bazlı taleplere ve sipariş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, İhracat, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'dan 52 Ülkeye Yangın Güvenliği Kabloları İhracı - Son Dakika

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