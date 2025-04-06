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Ekonomi

Teknoloji Kulüpleri için Yeni Platform

Bakan Kacır, TÜBİTAK ile üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini desteklemek için platform kurdu.

06.04.2025 15:16
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlere destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kurduklarını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda gençlerin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha attıklarına işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize AR-GE'den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kuruyoruz. Bu platform sayesinde öğrenci kulüpleri, daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak. Türkiye'yi bilim ve teknolojiyle büyütmeye devam ediyoruz."

Üniversitelerdeki öğrenci kulüplerine ortak çatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada da Milli Teknoloji Kulüpler Birliğinin, üniversitelerde faaliyet gösteren Danışma Değerlendirme Kurulunun belirlediği yetkinlik ölçütlerini sağlayan, teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanında faaliyet gösteren kulüplerin oluşturduğu bir işbirliği ve koordinasyon platformu olduğu belirtildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek bu platformun, kulüplerin teknoloji ve yenilik ekosisteminde daha etkin yer almasını sağlamak amacıyla kurulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin ortak bir çatı oluşturması hedefleniyor. Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirirken üniversite öğrencilerini de bu doğrultuda teşvik etmeyi amaçlayan platform, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine giden yolda üniversite öğrencilerini ortak bir paydada buluşturuyor. Bakanlığımız koordinasyonunda TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen projede, teknoloji ve teknoloji girişimciliği alanlarında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin gelişimi destekleniyor, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Her kulübün ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarıyla buraların kapasitesinin genişletilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin gelecekteki teknoloji liderlerini ve farklı disiplinlerdeki uzman insan kaynağını yetiştirmek üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem hedefiyle, üniversiteli gençlerin dinamizmi ülkemizin kalkınma vizyonuyla buluşturuluyor."

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Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknoloji Kulüpleri için Yeni Platform - Son Dakika

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