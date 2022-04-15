Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu - Son Dakika
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Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu

15.04.2022 10:04
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) yönetim kurulu üyeleri Trabzon'da iftar yemeğinde buluştu.

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) yönetim kurulu üyeleri Trabzon'da iftar yemeğinde buluştu.

TETSED yönetim kurulu üyesi Cengiz Çifci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine TETSED Başkanı Vedat Coşkun, yönetim kurulu üyeleri Serdar Altın Çizme, Hakan Eryılmaz ve Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Samsun başta olmak üzere bir çok ilden sektör temsilcileri katıldı.

TETSED Başkanı Vedat Coşkun iftar programında yaptığı konuşmada, sektör paydaşlarını kurumsal bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini dile getirerek "Biz etkinlik sektöründe teknoloji üreten ses, ışık, görüntü hizmetleri yapan firmalarız. Ülkenin her ilinde varız. Hep birlikte kenetlenerek büyüyor, birbirimizin problemlerini çözerek ilerliyoruz. Bizim yaptığımız iş elektrikle başlıyor ve elektronikle devam ediyor. Meslek liselerine yatırım yapmaya başladık. Bazı arkadaşımız meslek liselerine stüdyolar kurdular. Buradaki elektrik, elektronik, ses ve ışık okuyan öğrencileri stajyer olarak alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı mesleki yeterlilik merkezleriyle işbirliği yaparak, sektörü hem sertifikasyon konusunda çalışmalarımız var. Personel yetiştirmek için uğraşıyoruz. Sektörel hizmet kalitesi her zaman önceliğimiz olacak ve bu kaliteyi yükseltmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu tür programları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ekol Görsel Medya Ses ve Işık Şirketinin sahibi ve TETSED yönetim kurulu üyesi Cengiz Çifci ise yaptığı konuşmada "Karadeniz bölgemizin her ilinden buraya bizleri kırmayıp gelen yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sektörde kalitenin artması için elimizden geleni yapacağız. Bu tür organizasyonlarda Trabzon olarak her zaman yer alacağız" şeklinde konuştu.

İftar programı toplu fotoğrafın çekilmesiyle sona erdi. - TRABZON

Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu
Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu

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Hakan Eryılmaz, Trabzon, Altın, İftar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji sektörü temsilcileri Trabzon'da iftarda buluştu - Son Dakika


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