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Teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de karşılık buldu - Son Dakika

Teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de karşılık buldu

24.01.2022 09:59
Teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de karşılık buldu

Dünya nüfusunun her geçen gün artması, tarımsal üretimi teknolojiyle buluşturuyor.

Dünya nüfusunun her geçen gün artması, tarımsal üretimi teknolojiyle buluşturuyor. Tarımsal verimliliği artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip eden tarım sektörü, milyonlarca tarım üreticisi ve işçisinin gelişmiş finans ve bankacılık ekosistemine dahil olacağı yeni bir döneme giriyor.

Teknolojik gelişmeler, tüm sektörleri geleneksel yöntemlerden koparıp dijitalleşmeye teşvik ederken, tarım sektörünü de köklü değişikliklere yönlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, son 50 yılda 11 kat artarak 3,5 trilyon dolara ulaşan küresel tarımsal hasıla, talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler'in dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağını tahmin ettiği 2050'de Türkiye nüfusunun da 100 milyon olacağı beklentisi, tarım sektöründe teknolojiden çok yönlü yararlanılması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Üretimde verimliliği artıracak teknolojik ürünlere odaklanan tarım, farklı sektörlerin sunduğu dijital çözümlerle de şekilleniyor. Bu çözümlere son örnek, finans sektöründen geldi. Tarım sektöründe kendine karşılık bulan kripto para teknolojisinin, yeni dijital ekosistemleri sektöre kazandırdığını söyleyen Lydium Pazarlama Direktörü David Roth,"Tarım sektörünün dijital tohumu olarak gördüğümüz Lydium ile milyonlarca tarım üreticisi ve tarım işçisi başta olmak üzere, bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan kitleleri dijital işlemlerle buluşturuyoruz. Ödeme alma, ödeme yapma ve kredi kullanma gibi bankacılık hizmetleri için dijital bir finans ve bankacılık ekosistemi geliştirdik. Tarım sektöründeki finansal sorunların çözümünün, merkezi olmayan bir finansal sistemden geçtiğine inanıyoruz. Ölçeklenebilirlik ve verimlilik sorunlarını çözmek amacıyla, blok zinciri kullanarak sektör temsilcilerine daha güvenli, daha hızlı ve masrafsız işlem olanakları sunuyoruz" dedi.

BANKACILIK HİZMETLERİ TEK BİR MOBİL UYGULAMADAN YÖNETEBİLECEK

Şirketin tarım sektörüne DeFi'yi (merkezi olamayan finans sektörü) getiren ilk proje olduğunu ifade eden Roth, "Lydium, kripto para birimi LYD Coin ile üreticilerin ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara ulaşmalarını sağlıyor. Yatırımcılara yüksek getirili fırsatlar, üreticiler için de hızlı ve kolay erişilebilir finansman sunuyoruz. Bu aynı zamanda tarım sektöründe finansal devrim anlamına geliyor. LYD Coin'in ön satışının ilk fazını beklenen hızda tamamladık. İkinci faz satışın başlamasıyla birlikte, küresel yatırımcı tabanını genişletmeyi hedefleyerek yeni anlaşmalar ve yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Tarım sektöründe ödemelerin gerçekleşmesini bekleyerek kaybedecek zaman yoktur. Lydium'un sağladığı en önemli avantajlardan biri de finansal ağındaki tüm işlemlerin maliyetsiz ve hızlı olması. Bu nedenle, ölçeklenebilirlik ve verimliliğe olan yaklaşımımız, işlemlerin sorunsuz olmasını sağlar. Ayrıca, tarım sektöründeki herkes ağa erişilebilir, bu da küresel olarak iş birliği anlaşmalarını kolaylaştırır" diye konuştu.

TÜM BANKACILIK İŞLEMLERİ DAHA GÜVENLİ DAHA HIZLI VE MASRAFSIZ

Tarım sektörünün bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan temsilcileri için geliştirdiklerini söyleyen Roth, "Ana zincire paralel olarak çalışan çift katmanlı bloksuz dağıtım teknolojisini kullanarak bankacılık işlemlerini daha güvenli, daha hızlı ve masrafsız hale getiriyoruz. 'Lydium Cüzdan' uygulaması ile ödeme alma, ödeme yapma, kredi kullanma ve fon toplama gibi tüm gelişmiş bankacılık hizmetlerini tek bir mobil uygulama üzerinden yönetme imkanı sağlıyoruz. 'Lydium Card' ile kredi kartının geçerli olduğu tüm online platformlarda da kullanıcılara hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.


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Birleşmiş Milletler, Finans, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de karşılık buldu - Son Dakika Ekonomi


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