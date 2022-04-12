Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika
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Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

12.04.2022 10:44
Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan Malwation, 45 milyon TL değerleme ile melek yatırımcı Zaid Al-Aifari ve Ali Beyatlı'dan tohum devam yatırımı aldı.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da zararlı yazılım analizi ve geliştirilmesi alanında yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışan Malwation, 45 milyon TL değerleme ile melek yatırımcı Zaid Al-Aifari ve Ali Beyatlı'dan tohum devam yatırımı aldı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Şubat 2021'de 7 milyon TL değerleme ile Sertaç Özinal ve Alesta Yatırım'dan tohum yatırım alan Malwation, köprü tur olarak nitelendirilen süreçte yeni tohum devam yatırımı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Cem Duran, şunları kaydetti:

"Günümüzde girişimler için büyüme ve başarıya giden yolda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden biri kuluçka merkezlerinde yer almak. Malwation'un girişim serüveninin başından beri beraber yol alıyoruz. Malwation aldığı bu yatırımla, ürünlerinin bireysel ve orta ölçekli şirketlerin de kullanabileceği SaaS versiyonlarını kullanıcılara sunacak. Bu serüvenleri çoğaltmak için girişimlerimize hem hızlandırma hem kuluçka hizmetini vererek, yatırımcıların karşısına daha donanımlı çıkmalarını sağlıyoruz."

Şüpheli dosyaları davranışlarından tanıyor

Verilen bilgiye göre, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi bünyesinde faaliyetlerini yürüten şirket, Malwation AIMA ile kullanıcılara gelişmiş bir malware sandbox ortamını ve interaktif analiz alanını tek çatı platform altında sunuyor.

Bu platform ile kullanıcılar şüpheli dosyaların davranışsal analizini, zararlı aktivitelerin sınıflandırılmasını ve detaylı raporlanmasını tamamıyla otomatize şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca Malwation'un bu çatı platform içerisinde birçok global firma ile teknolojik partnerliği bulunuyor. Bu sayede şirketlerin siber güvenlik ekipleri, AIMA (Automated/ Interactive Malware Analysis) ürününü kendi ortamlarında bulunan diğer siber güvenlik ürünlerine entegre şekilde kullanabiliyorlar.

Otomatize sürdürülen bu süreçler haricinde olay müdahale ekipleri AIMA platformunu interaktif şekilde de kullanarak zararlı yazılım analiz ve müdahale süreçlerini çok daha hızlı gerçekleştirebiliyorlar.

Şirketin diğer ürünü Malwation MSP (Malware Simulation Platform), kurumların siber güvenlik mimarilerinde büyük yatırım yaptıkları uç nokta güvenlik ürünlerinin en sıkı koşullarda test edilebilmesi için dinamik olarak zararlı yazılım simülasyonları üretebilecekleri bir platform sunuyor. Bu sayede en doğru ürünü seçebilmelerini ve olası saldırı durumlarına karşı donanımlı olabilmelerini sağlıyor.

Malwation geliştirdiği ürünleri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan oluşan EMEA bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük potansiyele sahip olan marketlerde de yaygınlaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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Türk Lirası, İstanbul, Yatırım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul girişimlerinden Malwation 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika


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