Tekstil Sektörüne Çözüm Arayışı - Son Dakika
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Ekonomi

Tekstil Sektörüne Çözüm Arayışı

Tekstil Sektörüne Çözüm Arayışı

Bitlis'te tekstil sektörünün sorunları istişare toplantısında ele alındı, çözüm önerileri geliştirildi.

11.02.2025 15:28
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Bitlis'in en önemli istihdam alanlarından biri olan tekstil sektörünün genel sorunları düzenlenen istişare toplantısında masaya yatırıldı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, tekstil sektörüyle ilgili son dönemde artan ekonomik sıkıntılar, girdi maliyetlerindeki yükseliş ve sektörde yaşanan diğer sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi. Tekstil firmaları; hammadde fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve iş gücü temininde yaşanan zorlukların sektörde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve lojistik maliyetlerindeki artışın üretim süreçlerine olumsuz etkileri toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Firma yetkilileri, devlet desteklerinin artırılması, teşvik mekanizmalarının güncellenmesi ve enerji maliyetlerine yönelik düzenlemeler yapılmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri, ortak bir yol haritası oluşturularak belirlenen çözüm önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Tekstil sektörünün bölge ekonomisine katkısını artırmak ve yaşanan sıkıntıları aşmak adına önümüzdeki süreçte benzer toplantıların düzenlenmeye devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Ekonomi, bitlis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstil Sektörüne Çözüm Arayışı - Son Dakika

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