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Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL - Son Dakika

Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL

22.01.2022 10:13

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, salgın tedbirleri kapsamında kartlı ödemelerde temassız işlem limitini, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 350 TL'den 500 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021'de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

TEMASSIZ ÖDEME NEDİR?

Temassız Ödeme, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapmanız için geliştirilmiş bir teknolojidir. Temassız kartınızı, temassız okuyucusu olan noktalara yaklaştırarak şifre kullanmadan ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz. 1 saniyeden kısa sürede onaylanan temassız ödeme işlemleri, kartın üzerinde yer alan çipe bağlı olan anten ve POS üzerinde yer alan okuyucunun radyo frekansı dalgaları üzerinden haberleşmesiyle gerçekleşir. Temassız teknolojisi ayrıca, NFC özellikli cihazlar ile POS'larda ödeme yapabilmeyi mümkün kılar.

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Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL - Son Dakika
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