TEMSA'dan Nazilli'ye Yeni Çöp Kamyonları

TEMSA, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 12 adet çöp kamyonu ve damperli kamyon teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, teslimat kapsamında 8 adet Fuso Canter 8B MT üzeri çöp kamyonu ile 4 adet Fuso Canter 8BL DC MT üzeri damperli kamyon belediye filosuna katıldı.
Fuso Canter, yüksek performans sunarken, Euro 6 çevreci motoru ve düşük işletme giderleriyle belediyeler için avantaj sağlıyor. Güçlendirilmiş şaseleriyle dayanıklılık sunan Fuso Canter araçlar, "Daha Temiz Bir Nazilli" sloganıyla belediyenin temizlik çalışmalarına katkı sağlayacak.
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