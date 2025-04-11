TEMSA'dan Nazilli'ye Yeni Çöp Kamyonları

TEMSA, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 12 adet çöp kamyonu ve damperli kamyon teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teslimat kapsamında 8 adet Fuso Canter 8B MT üzeri çöp kamyonu ile 4 adet Fuso Canter 8BL DC MT üzeri damperli kamyon belediye filosuna katıldı.

Fuso Canter, yüksek performans sunarken, Euro 6 çevreci motoru ve düşük işletme giderleriyle belediyeler için avantaj sağlıyor. Güçlendirilmiş şaseleriyle dayanıklılık sunan Fuso Canter araçlar, "Daha Temiz Bir Nazilli" sloganıyla belediyenin temizlik çalışmalarına katkı sağlayacak.