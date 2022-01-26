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TEMSA, İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı - Son Dakika

TEMSA, İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı

26.01.2022 12:00
TEMSA, İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı

İspanya'nın Murcia şehrinde MD9 electriCITY model elektrikli otobüsünü tanıtan TEMSA, aracı uzun dönem olarak İspanya'nın operatör şirketi ALSA'nın hattına teslim etti.

İspanya'nın Murcia şehrinde MD9 electriCITY model elektrikli otobüsünü tanıtan TEMSA, aracı uzun dönem olarak İspanya'nın operatör şirketi ALSA'nın hattına teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA'nın elektrikli araçları, İspanya'da toplu taşımayı dönüştürmeye hazırlanıyor.

TEMSA, elektrikli araç dönüşümlerinin hız kazandığı İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı.

İspanya'nın en büyük operatör şirketi olan ALSA öncülüğünde düzenlenen demo programı kapsamında kentin Murcia şehrindeki hatlarda bir ay boyunca hizmet verecek olan araç, ilk test sürüşlerinde kullanıcı ve yolculardan tam not aldı.

Demo sürüşleri; Murcia Belediye Başkanı, Ulaştırma Daire Başkanı ve Mobility Sistemler Direktörü'nün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Sıfır emisyon hedefiyle elektrikli dönüşüm projelerine hız verilen bölgede, 2022 yılı içerisinde elektrikli araç filosunun artırılması hedefleniyor.

Şehir, önceliğini TEMSA'dan yana kullandı

Verilen bilgiye göre, Avrupa'da elektrikli araçlar konusunda hızlı bir dönüşüm yaşanırken, İspanya da geçen yıl elektrikli otomobil üretimi için milyar dolarlık bir yatırım paketi açıklamıştı.

Çevreci dönüşümlere öncülük etmesiyle yakın tarihte planlanan büyük elektrik dönüşüm projeleri kapsamında elektrikli otobüs yatırımlarına da hız veren şehir, önceliğini TEMSA'dan yana kullandı.

Sıfır emisyonlu şehirlerarası taşımacılığa teşvik edecek bir pilot deneyim oluşturmak amacıyla başlatılan demo programında, çevreci ulaşıma önemli katkılar sunması hedeflenen MD9 electriCITY, bir ay boyunca 14 bin kişinin aktif olduğu yeni Alcantarilla-Murcia hattında hizmet verecek.

Araç, 2 saatte şarj edilebiliyor

Bölgede yapılan test sürüşlerinden başarıyla geçen MD9 electriCITY'nin geri bildirimler sonucu en beğenilen özelliklerinin başında sessiz sürüşü dikkati çekti.

Sürücü alanının geniş görüş açısı ve oturma planının kullanışlı olması gibi konuların da ön plana çıktığı demo programında, aracın genel tasarımı ve performansı, sürüş konforu, menzil değerleri, güvenliği, uzun şarj kullanımı ve maliyet avantajları gibi koşulları sunabiliyor olması beğeni topladı.

AB normlarına uyumlu ekipmanları, ulaşım sistemine entegre yolcu bilgilendirme ekipmanları ile erişilebilir ve güvenli bir ulaşım çözümü sunan araç, programlanabilir rejenerasyon özelliği ile aynı zamanda, aracın yolculuk esnasında elektrik üreterek batarya kapasitesinden maksimum seviyede faydalanabilmesine olanak tanıyor.

Yüksek yolcu kapasitesi ile 30+2 kişiye kadar çıkabilen ve 3 farklı şarj opsiyonu bulunan araç, 2 saatte şarj edilebiliyor.

Sıfır karbon emisyonuna sahip 9 metre uzunluğundaki çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı son teknolojinin izlerini taşıyor.

"Programlarımız yakın zamanda tüm Avrupa ülkelerine yayılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, geçen yıl Avrupa ve çevre ülkelerde başlattıkları elektrikli araç seferberliğine bu yıl da hızla devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil Mutabakat sonrası ana gündem maddesi olan 'akıllı şehirler' vizyonu çerçevesinde önümüzdeki dönem dönüşümün daha da hız kazanacağını söylemek mümkün. Bu noktada TEMSA olarak buna öncülük ettiğimiz içi çok mutluyuz. Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi İspanya'nın toplu taşımasının dönüşümünde pilot rol oynamak da bizim için büyük gurur.

Çeşitli noktalarda gerçekleştirdiğimiz test sürüşlerimiz, kullanıcılara birebir deneyim sağlamak ve geri bildirimleri anlık olarak değerlendirmemiz açısından çok önemli. Dolayısıyla 2022'de buna daha çok hız vereceğiz. Programlarımız yakın zamanda tüm Avrupa ülkelerine yayılacak."

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geri dönüşüm, Otomobil, Tragger, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEMSA, İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TEMSA, İspanya'da elektrikli otobüsü MD9 electriCITY'i tanıttı - Son Dakika
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