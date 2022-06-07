Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı

07.06.2022 11:07
Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı

Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çiftçiler, bahçelerini yeni sezona hazırlamaya başladı.

Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden biri olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çiftçiler, bahçelerini yeni sezona hazırlamaya başladı.

Çemişgezek ilçesinde bağlı dutuyla ünlü Ulukale köyü başta olmak üzere ilçe merkezi ve çevre köylerde yoğun dut mesaisi başladı. Sıcaklıkların artması ile birlikte üreticiler, dutun verimi ve kalitesinin yükseltilmesi adına sulama sistemlerini yenilerken, bahçelerin de bakım ve temizlik çalışmalarında sona gelindi. Öte yandan çiftçiler, ağaç köklerine sahanları sererek hazır bir şekilde beklemeye başladı.

Ünü ülke sınırlarını aşan, rengi ve aromasıyla ilgi gören Ulukale dutu üreticilerinden Mahmut Gencer, "Dutumuz dünya piyasasında Çemişgezek Ulukale dutu ismiyle büyük rağbet görmektedir. Bizler de dutumuzun kalitesini ve verimliliğini arttırmak için hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Yoğunlukta Elazığ başta olmak üzere diğer illerde yaşayan köylülerimizde çalışma sezonundan dolayı köyümüze geldiler. Dut üretimi bizim yıllardır atadan, dededen bizlere bırakılan bir meslek. İlçemizin hatta ülkemizin tam organik milli bir ürünüdür" dedi. - TUNCELİ

Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı
Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı
Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı
Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı

YORUMLAR
500
Başkan Yüce: 'Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz Başkan Yüce: 'Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine en iyi şekilde hazırlıyoruz Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı Yalova'da kaçak göçmenler yakalandı
Kaynak: İHA

Çemişgezek, Hisarcık, Türkiye, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tescilli Ulukale dutunda çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement