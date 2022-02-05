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TESK Genel Başkanı Palandöken'den zamlara isyan : Elektrikte esnafa özel bir tarife uygulanmalı - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken'den zamlara isyan : Elektrikte esnafa özel bir tarife uygulanmalı

05.02.2022 11:11

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı" sözlerine yer verdi.

Elektriğe gelen zam, hem esnafın hem de vatandaşın belini büktü. Ülke genelinde yüksek faturalara tepki gösterilirken, kademeli tarifede sınır 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı. Bu düzenleme meskenler için iyi olurken, esnafı memnun etmedi. Aylık kullanımlarının 800 kilovat olduğunu belirten esnaf, zamların geri alınmasını istedi.

"EN AZINDAN BELLİ BİR SÜRE SÜBVANSE EDİLSİN"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yapılan zamlarla esnafın elektrik faturalarının altından kalkamadığını belirterek, "Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws'ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken, kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi" dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den zamlara isyan : Elektrikte esnafa özel bir tarife uygulanmalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken'den zamlara isyan : Elektrikte esnafa özel bir tarife uygulanmalı - Son Dakika
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