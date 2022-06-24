TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu" - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu"

24.06.2022 11:11
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız kurban bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız kurban bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu" dedi.

Kurban Bayramı öncesi piyasalar hakkında yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, bayram nedeniyle piyasalardaki hareketlilikten esnaf ve sanatkarların umutlu olduğunu belirtti. Bu bayramda alışverişlerin esnaftan yapılması çağrısında bulunan Palandöken, esnaftan yapılan alışverişlerin artacağı ve piyasanın canlanma yaşanması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti.

"Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esnafımız Kurban Bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin de büyükbaş kesilmesi piyasaya pozitif yönde yansıdı. Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnafımıza kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarında esnemelere gidilmesiyle tahminimizle aynı doğrultuda 35-40 milyar liralık ciro sağlandı. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var." - ANKARA

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şoför esnafı ile bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den esnaf ziyareti Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Genel Başkan'ımıza, Verdikleri Destek İçin Marmaris Halkı Adına Teşekkürlerimi Sunarım
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun yargılanması başladı: Zorla bir şey yapmadım, internet fenomeni olup para kazanmak istiyordum
10:38 Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır
10:37 Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
10:35 Şanghay'da elektrikli otomobil 3. kattan düştü, 2 kişi hayatını kaybetti!
10:23 Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı
10:15 Kendisini savcı olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahsı ağzındaki altın dişi ele verdi! Yurt dışına kaçacakken yakalandı
10:12 Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak istiyor! İşte karşılığında teklif ettikleri isim
09:53 Trans fenomen Mükremin Gezgin, doğum videosundan sonra yaşadıklarını anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 11:15:14. #1.12#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement