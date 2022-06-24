TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnafımız bayram alışverişleri için umutlu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız kurban bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu" dedi.

Kurban Bayramı öncesi piyasalar hakkında yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, bayram nedeniyle piyasalardaki hareketlilikten esnaf ve sanatkarların umutlu olduğunu belirtti. Bu bayramda alışverişlerin esnaftan yapılması çağrısında bulunan Palandöken, esnaftan yapılan alışverişlerin artacağı ve piyasanın canlanma yaşanması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti.

"Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esnafımız Kurban Bayramının yaz sezonuna gelmesiyle hem tatil hem de bayram alışverişleri için umutlu. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 750 bin küçükbaş, 950 bin de büyükbaş kesilmesi piyasaya pozitif yönde yansıdı. Bu bayramda çocukların bayram kıyafeti hayallerini süsleyen esnafımızdan berberine, misafirlerin ağzını tatlandıran tatlıları hazırlayan esnafımıza kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımız bayrama hazır bir şekilde müşterilerini bekliyor. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda pandemi kurallarında esnemelere gidilmesiyle tahminimizle aynı doğrultuda 35-40 milyar liralık ciro sağlandı. Pandeminin etkisini tamamen yitirmek üzere olduğu bu dönemde vatandaşlarımız bayram ziyaretleri için hem bayramlık alışverişlerini yapacak hem de tatil veya memlekete gitme planları kuranlar eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile ekonomiye katkıda bulunacak. Bu bayram alışverişlerimizi esnafımızdan yapalım. Hem esnaf hem ekonominin bu rahatlamaya ihtiyacı var." - ANKARA