TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı"

14.05.2022 12:20

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı" "4 Ekim 2000'den önceki BAĞ-KUR mağduru esnaf unutulmamalı" "Esnafımızın emeklilik prim günü 7 bin 200'e indirilmeli" Sosyal güvenlik düzenlemeleri gündemdeyken esnafın da BAĞ-KUR konusunda yaşadığı...

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı"

"4 Ekim 2000'den önceki BAĞ-KUR mağduru esnaf unutulmamalı"

"Esnafımızın emeklilik prim günü 7 bin 200'e indirilmeli"

ANKARA - Sosyal güvenlik düzenlemeleri gündemdeyken esnafın da BAĞ-KUR konusunda yaşadığı sıkıntıların unutulmaması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde maliyetlerin artması kazancın düşmesine neden olduğu için esnafımız borçlarını ödemekte zorlandı ve yapılandırmalar bozuldu. Sıkıntıda olan esnafımıza özellikle sosyal güvenlik primlerinde tekrar bir yapılandırma imkanı tanınmalı. Aynı zamanda 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini belirtti. BAĞ-KUR emeklilik prim günün 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, "Ülke ekonomisinin omuriliğini oluşturan esnafımızın sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar giderilmeli. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan bu konuda mağdur olan çok fazla esnafımız mevcut. Bununla birlikte BAĞ-KUR emeklilik prim günü sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeme aldığı 3600 ek gösterge konusu gündemdeyken, emeklilikte yaşa takılanların talepleri, BAĞ-KUR'da prim gün sayısı ve düzeltilmesi gereken konular da unutulmamalı. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince sosyal güvenlikteki eşitsizlikler düzeltilmeli" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın biriken borçları için yeniden yapılandırma gerekli"

Temel girdi maliyetlerindeki artış ile kazancı düşen esnaf ve sanatkarların yapılandırmalarının bozulduğunu da hatırlatan Palandöken, "Ocak ayından itibaren elektrikten, akaryakıta pek çok girdi malzemesine zam geldi. Geçen yıl bin 234 lira olan BAĞ-KUR primi bu yıl bin 601 liraya yükseldi. Gelen zamlar ile esnafımızın kazancı giderleri kadar artmadı. Esnafın kazancının büyük bir bölümünü elektrik, doğalgaz ve akaryakıt masraflarına ayırması, vergi ve prim borcu ödemelerini zorlaştırdı. Bu da yapılandırmaların bozulmasına neden oldu. Yeniden etkin bir yapılandırma ile taksit sayısı artırılarak ilk taksit en az 6 ay sonrasından başlamalı. Esnafımız ancak böylelikle rahat bir nefes alırken, devletimiz de biriken borçları tahsil edebilecektir" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı
TESK Genel Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı

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Palandöken: 'Bağ-Kur Emeklilik Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli' Palandöken: 'Bağ-Kur Emeklilik Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli' TESK Başkanı Palandöken: 'Kendini geliştirmek isteyen esnafımız, eğitimlerimize katılmalı' TESK Başkanı Palandöken: 'Kendini geliştirmek isteyen esnafımız, eğitimlerimize katılmalı'

Bendevi Palandöken, 4 Ekim, Vergi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı' - Son Dakika


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