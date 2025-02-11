Tesla, Çin'de Enerji Depolama Fabrikasını Açtı

Ekonomi

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla'nın, Çin'de kurduğu enerji depolama ünitesi fabrikasının üretime başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay Serbest Ticaret Pilot Bölgesi içindeki Lingang Özel Alanı'nda kurulan fabrika, bu sabah düzenlenen törenle faaliyetine başladı.

"Megapack" adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üretecek fabrikada, yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

200 bin metrakare alanda kurulan fabrikanın inşaatı 8 ayda tamamlanırken toplam 1,45 milyar yuan (202 milyon dolar) yatırım yapıldığı belirtildi.

Şirket, fabrikaya arazi tahsisi için Aralık 2023'te Şanghay yerel yönetimi ile anlaşma imzalamış, inşaat için arazi tahisisi ise Mayıs 2024'te yapılmıştı.

Tesla'nın halen ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir "mega fabrikası" bulunuyor.

Şirket, Şanghay'da yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını" da 450 bin ilave kapasiteyle genişletmeyi planlıyor.