TEXSUM'5 Tekstil Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TEXSUM'5 Tekstil Zirvesi Yapıldı

TEXSUM\'5 Tekstil Zirvesi Yapıldı

Bursa'da düzenlenen TEXSUM'5 etkinliğinde tekstil sektörü ele alındı, katılımcılar güncel konuları tartıştı.

18.04.2025 11:48
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğunun, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) iş birliğinde düzenlediği TEXSUM'5 Tekstil Zirve Etkinliğinde tüm boyutlarıyla tekstil sektörü ele alındı.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde 5 oturum altında gerçekleşen etkinliğe, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) YK Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği YK Başkanı Burak Sertbaş, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) YK Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği YK Başkanı Jak Eskinazi, İMA YK Başkanı ve Jale Tunçel, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) YK Başkanı Nüvit Gündemir, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği YK Başkan Yardımcısı Muzaffer Turgut Kayhan, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Sıcak bir dönemden geçiyoruz"

Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Tekstil endüstrisi, modern hayat olarak nitelendirilen formun ortaya çıkışındaki endüstridir. 200 yılı aşkın bir süre önce gerçekleşen Sanayi Devrimi'nde, sektörün adı tekstil sanayidir ve o günden bu güne, merkezi yerini asla yitirmemiştir. Fakat bu sektör, kendi içerisinde bir evrim geçiriyor ve üretimden ziyade tasarımı merkeze alan birtakım iç dalgalanmalar, dönüşümler söz konusu oluyor. Ayrıca günümüzde, uluslararası sistemin giderek gerildiği, bu gerilimin de iktisadi hayat üzerinden kendisini gösterdiği sıcak bir dönemden geçiyoruz. Hızlı gümrük tarifelerindeki dalgalanmalar ve bunun doğurduğu belirsizlikler de sadece tekstili değil, topyekün ekonominin bütün sektörlerini etkiliyor. O yüzden böyle bir kavşakta, 5.'si gerçekleşen zirvemiz çok kıymetli. Organizasyonda, başta topluluğumuz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ise; "Çevresel etkiler, döngüsel ekonomi, dijital ürün pasaportu ve benzeri gibi pek çok konu tekstil sektörün şekillenmesinde rol oynamaktadır. Bu değişim ve dönüşümler, sektörümüz açısından birtakım fırsatları bünyesinde barındırırken aynı zamanda bizlere fazlasıyla sorumluluk da yüklemektedir. Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak hedefimiz nitelikli mühendisler yetiştirmek, araştırma geliştirme çalışmaları ile sektöre katkı koymak, sektör ile iç içe iş birlikleriyle güçlenmek, güçlendirmek olmuştur. Etkinliğimiz, bu vizyon ve misyonla oluşturulmuştur. Sektöre aklını ve emeğini koyan tüm paydaşlarla bugünden geleceğe tekstilin sürdürülebilirlik yolculuğunu konuşacağımız etkinliğimizin hepimiz için fayda sağlayacağını, yeni bakış açıları geliştireceğini düşünüyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar da; "2020 yılından beri başarılı bir şekilde organize edilen etkinliklerin 5.'sinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimizde, tekstil endüstrisindeki en güncel gelişmelerin, yenilikçi çözümlerin ve sürdürülebilir yaklaşımların geniş kitlelere duyurulması ve tekstil sektörünün geleceğini şekillendirmek hedeflenmiştir. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan Tekstil Mühendisliği Topluluğumuzun ve Tekstil Mühendisliği Bölümümüzün bu seneki organizasyonlarında da çok başarılı olacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Açılış töreninin ardından sektör temsilcileri ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldıkları 5 farklı oturum gerçekleştirildi. Organizasyon, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TEXSUM'5 Tekstil Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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