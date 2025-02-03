THK Üniversitesi ve TUSAŞ'tan Protokol

Ekonomi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile yeni bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Protokolle Türkiye'de ilk olarak üniversitemizde açılan Hava Aracı İmalat Teknolojisi ve Uçak Teknolojisi programlarımızın müfredatı ile TUSAŞ Hava Aracı Teknisyen Gelişim Programı (HAT) eğitimleri entegre edildi. Bu kapsamda öğrencilerimize TUSAŞ tarafından staj imkanı sağlanacak." dedi.

Er, AA muhabirine, THK Üniversitesinin ülkenin havacılık ve uzay bilimleri alanında faaliyet yürüten tek tematik üniversitesi olduğunu söyledi.

2011'de faaliyete geçen üniversitede, havacılık ve uzay bilimleri alanında başta savunma sanayisinin öncü kuruluşları olmak üzere, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verdiklerini ve sektöre nitelikli insan yetiştirdiklerini vurgulayan Er, bu kapsamda protokoller imzaladıklarını ifade etti.

Er, eğitim öğretim ve AR-GE faaliyetlerini sadece havacılık ve uzay bilimlerine tahsis eden Türkiye'deki tek tematik üniversite olarak havacılık alanıyla ilgili en nitelikli, en donanımlı insan gücünü yetiştirmeye gayret gösterdiklerine işaret ederek, verdikleri eğitimin anlamlı olabilmesinin, sektörden geri beslenmeyle mümkün olduğunu bildirdi.

Savunma sanayisi başta olmak üzere, havacılık alanında faaliyet yürüten kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın işbirliği halinde olduklarını dile getiren Er, eğitim programlarını ve müfredatlarını sektörün beklentilerine göre oluşturduklarını anlattı.

Mezuniyet sonrası sektörde istihdam imkanı

TUSAŞ, TEI, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN gibi kamu şirketlerinin yanı sıra sektörün önde gelen özel şirketlerine nitelikli insan yetiştirmeye katkı sağladıklarını belirten Er, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisinin öncü kuruluşu TUSAŞ ile yeni bir protokol imzaladık. Söz konusu protokolle üniversitemizin TUSAŞ ile yürüteceği eğitim faaliyetleri sonucu, havacılık sektörü başta olmak üzere savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine önemli katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Protokolle Türkiye'de ilk olarak üniversitemizde açılan Hava Aracı İmalat Teknolojisi ve Uçak Teknolojisi programlarımızın müfredatıyla TUSAŞ HAT eğitimleri entegre edildi. Protokol çerçevesinde Hava Aracı İmalat Teknolojisi Programı ile Uçak Teknolojisi Programı bünyesindeki öğrencilerimize TUSAŞ tarafından staj imkanı sağlanacak. Böylece öğrencilerimizin, bir yandan daha nitelikli mezun olmalarına imkan sağlarken aynı zamanda onların mezuniyetleri sonrasında sektörde istihdam edilebilirlik rasyolarını da yükseltmiş olacağız."