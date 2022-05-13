THY, 3 ülkeye uçuşları durdurdu! 30 Haziran'a kadar sefer gerçekleşmeyecek - Son Dakika
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THY, 3 ülkeye uçuşları durdurdu! 30 Haziran'a kadar sefer gerçekleşmeyecek

13.05.2022 22:33

Rus ordusunun saldırıları sebebiyle Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı. Bu gelişme üzerine THY, 30 Haziran'a kadar Ukrayna, Belarus'un başkenti Minsk ve Rusya'nın şehirleri olan Soçi, Rostov, Yekaterinburg uçuşlarını iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

30 HAZİRAN'A KADAR SEFERLER İPTAL

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İADE İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY, 3 ülkeye uçuşları durdurdu! 30 Haziran'a kadar sefer gerçekleşmeyecek - Son Dakika


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