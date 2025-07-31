THY'den Akıllı Bagaj Uyarısı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul- Seul seferini yapan özel bir havayolu şirketinin uçağı Kazakistan Hava Sahası'na seyir halindeyken bir yolcunun taşınılabilir şarj cihazı koltuk arasına düşmüş, güvenlik nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. Yaşanan olaylar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) içinde lityum batarya bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) uçuş sırasında kullanımını yasaklanması konusunda tavsiyede bulunmuştu.

THY'DEN AKILLI BAGAJ KARARI: BATARYASI AYRILMAYAN AKILLI BAGAJLAR ARTIK UÇAĞA ALINMAYACAK

SHGM'nin havayolu şirketlerinde yönelik tavsiye kararı sonrası Türk Hava Yolları (THY) yeni bir karar aldı. Buna göre, lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçuş güvenliği nedeniyle kabin veya uçak altında taşınmayacak.

Karara ilişkin THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Akıllı bagajlar, harici cihazları şarj etme imkanı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz. Akıllı bagajların kabin bagajı olarak taşınması, Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır. Kabin bagajında taşınacak ayrılmış lityum bataryanın kısa devreye karşı korunması için, batarya orijinal paketine konulmalı ya da terminalleri yalıtılmalı ya da muhafazalı plastik çantalara konmalıdır. Akıllı bagajların kayıtlı bagaj olarak lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır"