TÜRK Hava Yolları (THY) bugün 232 bin 878 yolcuya hizmet vererek yolcu rekoru kırması bekleniyor.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Yolcu rekoru kırıyoruz. Bugün hizmet vereceğimiz 232 bin 878 misafirimiz ile tarihi yolcu rekoru kırıyoruz. Önceki rekorumuz: 2 Temmuz 2023, 226 bin 987 yolcu Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › THY'den Tarihi Yolcu Rekoru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?