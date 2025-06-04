THY ve Icelandair\'dan Önemli İş Birliği

TÜRK Hava Yolları (THY) ile İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023'ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı iş birliğini genişletme kararı aldı.

İki havayolu şirketi tarafından genişletilen iş birliği anlaşması kapsamında 5 Eylül 2025 itibarıyla Reykjavik ile İstanbul arasında doğrudan uçuşlara başlayacak. Kış sezonu boyunca haftada iki frekans olarak icra edilecek bu seferler, Türk Hava Yolları'nın kod paylaşımı ağına dahil edilerek İstanbul çıkışlı bağlantılı uçuşlar açısından önemli bir katma değer sunacak. Ayrıca Icelandair, İstanbul üzerinden Türk Hava Yolları'nın Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki seçili destinasyonlarına düzenlediği seferlere kendi uçuş kodunu ekleyerek yolcularına bağlantı imkanı sağlayacak. Kod paylaşımı kapsamındaki uçuşlar, turkishairlines.com ve icelandair.com başta olmak üzere havayollarının satış kanalları üzerinden satışa sunulacaktır.

İKİ MARKA İÇİN YENİ UFAKLAR AÇACAK

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu iş birliği yalnızca ticari bir anlaşma değil, aynı zamanda iki havayolu arasında stratejik uyumun bir göstergesidir. Reykjavik ve İstanbul'u doğrudan bağlayarak her iki havayolu için de yeni potansiyeller ortaya çıkaracak; Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında yeni bir yolcu trafiği oluşturacağız. Icelandair'ın başlatacağı doğrudan uçuşlar, her iki marka için de yeni ufuklar açacaktır" dedi.

YOLCULARA GENİŞ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Icelandair CEO'su Bogi Nils Bogason ise "Türk Hava Yolları ile geliştirdiğimiz bu ortaklık, yolcularımıza daha geniş bağlantı seçenekleri ve kesintisiz seyahat imkanı sunacak. Kod paylaşımı anlaşmamızın Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki birçok destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmesi, hizmet kalitesine olan ortak bağlılığımızın ve küresel ölçekte büyüme hedefimizin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.