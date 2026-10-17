Bakan Bolat İstanbul\'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı

İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınlarının ardından zarar gören işletmelere yönelik destek kararı alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak ayrıldığını duyurdu.

80 MİLYON LİRA VALİLİĞE GÖNDERİLECEK

Bakan Bolat, 80 milyon liralık nakdi desteğin Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine aktarılacağını belirtti. Söz konusu kaynağın, Valilik koordinasyonunda selden etkilenen esnafa ulaştırılacağı bildirildi.

"ESNAFIMIZIN ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK"

Yağışların yol açtığı zararlara ilişkin değerlendirmede bulunan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."