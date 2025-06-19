Ticaret Bakanı Bolat, UND ile Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, UND ile Görüştü

19.06.2025 18:28
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Bakan Bolat, UND ile taşımacılık sektörünü ve stratejilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakanlıkta, UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettiğini aktaran Bolat, "Küresel ticaret pazarında sağladığı güçlü bağlantıyla önemli bir lojistik üs olan ülkemiz, kara, deniz ve havacılık taşımacılığı noktasındaki konumunu da her geçen gün güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, bu çerçevede kara taşımacılığı başta olmak üzere, Türkiye'den dünya pazarlarına, üretilen ürünlerin taşınmasında önemli bir rol oynayan taşımacılık sektörünün, dış ticaretin gelişimine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Bu doğrultuda Bakanlık olarak, sektörün mevcut yapısının güçlendirilmesine, uluslararası ticarette yaşanan dönüşüme paralel olarak yeni stratejiler geliştirerek uygulamasına, ulaştırma politikalarının sektörün ve ülkenin hedefleri ekseninde gelişmesine yönelik katkılarını desteklediklerini belirten Bolat, "Bugünkü görüşmemizde de sektörümüzün önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, mevcut talep ve beklentilerini ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, UND ile Görüştü - Son Dakika

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