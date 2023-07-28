Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 2023 yılında 361 milyon TL ceza kesti - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 2023 yılında 361 milyon TL ceza kesti

28.07.2023 09:56

Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda 2023 yılında vatandaşları mağdur eden fırsatçılara 176'sı marketler olmak üzere toplam 361 milyon TL ceza kesildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından stokçuluk ve fahiş fiyata karşı aldıkları önlemleri paylaştı. Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirten Bakan Bolat, 2023 yılında fırsatçılara toplamda 361 milyon TL ceza kesildiğini belirtti.

Bakan Bolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle; iç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi sürdürüyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi sürdürüyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Suleyman özdemir: Sen mazota yuzde 200 zam yap ondan sonra marketciyi sucla kamyoncuyu sucla .Oooo ne iyiymis herkes suclu bir tek sen suclu degilsin.Ülkeyi marketci mi yönetiyoda milleti suclayip duruyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: fahiş fiyattan ceza kesemezsin. stok dan ceza kesemezsin. masal anlatmayın başka bahaneler buluyorsunuz. devlet serbest ekonomi piyasasını malını istedigin fiyata sat diye getirdi. stokculuk olmazsa ürün bittiginde raflar boş kalır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • murat özdemir: İyi hoş ceza kestiniz devletin kasasını doldurdunuz, peki vatandaşın cebinden çıkan fazla parayı vatandaşa geri ödeme noktasında nasıl bir işlem yapacaksınız, olan vatandaşa oluyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ömer Bolat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 2023 yılında 361 milyon TL ceza kesti - Son Dakika


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