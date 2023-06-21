Ticaret Bakanı: İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek - Son Dakika
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Ticaret Bakanı: İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek

Ticaret Bakanı: İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek

21.06.2023 13:58

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı. Bakan Bolat, tüm online satış siteleri ile de görüşüldüğünü belirterek, Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceklerini söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat: "İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek"

Mehmet Kalay

ANKARA (İHA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, "İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatı sıfır araç fiyatını geçemeyecek. Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı: İnternet ortamında satılan ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatını geçemeyecek - Son Dakika


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