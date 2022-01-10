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Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi

10.01.2022 15:04
Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl yaptığı 59 dış ticaret bilgilendirme seminerinde 10 bini aşkın katılımcıya eğitim verirken bu yıl 50 seminer düzenlemeyi planlıyor.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl yaptığı 59 dış ticaret bilgilendirme seminerinde 10 bini aşkın katılımcıya eğitim verirken bu yıl 50 seminer düzenlemeyi planlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) iş birliğiyle tüm yurtta dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriliyor.

2021 yılında 71 ilde, 21 iş birliği kuruluşuyla 59 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleyen Ticaret Bakanlığı, 10 bini aşkın katılımcıya dış ticarete ilişkin konularda eğitim hizmeti verdi.

Kovid-19 salgınına kadar yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlere, salgınla birlikte çevrim içi devam edildi.

Bakanlık, mevcut ihracatçılara yeni kapılar açan ve hiç ihracat yapmamış işletmelere ihracat bilinci aşılayan dış ticaret eğitimlerine bu yıl da devam edecek.

İlk eğitim 26 Ocak'ta

Bu yılki ilk toplantı Bakanlık, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Bakanlık, Türkiye genelinde 112 il ve ilçe merkezinde dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenmesi konusunda ulaşan talepleri değerlendirerek 50 dış ticaret bilgilendirme semineri yapmayı planlıyor.

Eğitimlere ocak-haziran döneminde çevrim içi olarak devam edilecek. Bu yılın ikinci yarısında ise gelişmelere göre seminerler yüz yüze ya da çevrim içi yapılacak.

39 bin ihracatçıya ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı 10 yılda 641 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenledi. Böylece, 2011-2021 döneminde Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar düzenlenen 641 seminerle yaklaşık 39 bin ihracatçıya ulaştı.

Dış ticaret bilgilendirme seminerleri, bu alanda donanımlı insan gücünün geliştirilmesi, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması için 81 ilde il merkezlerinin yanı sıra ilçe merkezlerinde düzenleniyor.

Fiziki ya da çevrim içi olarak gerçekleştirilen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, mevcut ihracatçıların faaliyetlerinin geliştirilmesinde, henüz başka ülkelere ürün satamamış işletmelerin de dış pazarların kapılarını aralamalarında önemli rol üstleniyor.

Seminerlerle, ihracatçıların yoğun bulunduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşılarak, dış ticaretin inceliklerinin yanı sıra sorunlarına yönelik pratik çözümler sunuluyor.

Seminerlere, Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi kapsamında ülke sunumları da eklendi.

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Togo Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi - Son Dakika
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