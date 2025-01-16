Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Ekonomi

İmamoğlu ile Bakan Işıkhan \'SGK borçları\' için bir araya geldi

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı giysiler, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

TOPLATMA KARARI ALINDI

Bakanlık, "Caizen" markalı mavi gömlek için limit değerler üzerinde kurşun yer alması nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.