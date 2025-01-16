Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyuruda insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için toplatma kararı verdi. "Caizen" marka mavi renkli erkek gömleği için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alan bakanlık ürünün limit değerler üzerinde kurşun içerdiğini açıkladı.

16.01.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı giysiler, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

TOPLATMA KARARI ALINDI

Bakanlık, "Caizen" markalı mavi gömlek için limit değerler üzerinde kurşun yer alması nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Oguzhan Yalpi:
    olur olur devlet olarak siz müdahale etmeyin kapatmayiniz böyle şeyler bizde alıp giymeyz 34 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    zaten neyimiz doğru hep sahtekarlık var 31 0 Yanıtla
  • Apple User:
    tamam 16 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    balık baştan kokuyor baştan her kademe değişmeli gevşek hükümet 12 2 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    anlamadim simdi adamlar celik gomlek mi yapmislar,niye ustunde kursun var 6 3 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Kırmızısını alabiliyormuyuz.:):) 3 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi herşey sahte 1 2 Yanıtla
  • Levent Biran:
    haberi yapan zat haber reklamında gömlek resmi var haberini icinde ticaret Bakanlığı'nın giriş kapısı var?????? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:04:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.