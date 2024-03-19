Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Denetimlerinde 848 Milyon Lira Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Denetimlerinde 848 Milyon Lira Cezası Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında 2023'ten bu zamana kadar yaptığı denetimlerde toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla çalıştığını ve fahiş fiyat, stokçuluk gibi davranışlara karşı mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca, otomotiv ve emlak sektörlerinde yapılan denetimlerde de cezaların uygulandığı ve diğer sektör ve ürünlerin de takip edileceği vurgulandı.

19.03.2024 10:21
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Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında 2023'ten bu zamana kadar yaptığı denetimlerde toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışıldığı, piyasayı bozan ve tüketiciyi yanıltan davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiği bildirildi.

Fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, geçen yıl 135 milyon 104 bin 257 lira, 2024'te ise bugüne kadar 77 milyon 71 bin 973 lira olmak üzere toplam 212 milyon 176 bin 230 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada, alınan tedbirlerle piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler katedildiği bildirildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde piyasa denetimlerinin aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, 2023'te 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 ürününün denetlendiği ve 43 bin 864 aykırı ürün için 96 milyon 851 bin 871 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, bu yılın ilk iki ayında da 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürününün denetlendiği ve 9 bin 117 aykırı ürün için 34 milyon 666 bin 798 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Otomotiv sektöründe 2 bin 258 firma denetlendi

Bakanlığın, iç ticaret alanında, otomotiv ve emlak sektörlerine dair pek çok düzenlemeyi uygulamaya koyduğu ve bu kapsamda "6 ay 6 bin kilometre" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu düzenlemeye aykırı satışların noterlikler nezdinde engellendiği bildirildi.

İşletmeler için uygulanan söz konusu kısıtlamanın bir yıl içinde üçten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde genişletildiğine de dikkat çekilen açıklamada, bu düzenlemenin uygulama süresinin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığına işaret edildi.

Motosiklet piyasasında yaşanan benzer olumsuzlukların ve haksız ticari kazançların önüne geçilmesi ve kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanması amacıyla bu taşıt türünün de aynı kapsama alındığı belirtilen açıklamada, denetimlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelerimize uymayanlar hakkında ülkemizin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu denetimlerimiz kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firmayı denetledik ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 lira ceza uyguladık."

"Diğer sektör ve ürünler de takibimiz altında olacaktır"

Otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için de çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, konut satış ilanlarının yakından takip edildiği ve ilan fiyatlarında haksız ve adil olmayan artışlar yaparak haksız ticari uygulamalarda bulunan emlak işletmelerine göz açtırılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yetki belgesiz taşınmaz ticareti yaptığı tespit edilen işletmelerle düzenlemelere aykırı faaliyette bulunan emlak işletmelerine yönelik denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Emlak sektörüne yönelik denetimler sonucunda toplam 1338 işletmeye yaklaşık 100 milyon lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaptığımız düzenlemelerle, gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe, ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirdik. Böylece Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğümüz denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 lira idari para cezası uygulamış durumdayız. Ticaret Bakanlığı olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gayretimizle, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmakla birlikte, vatandaşlarımızın mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği diğer sektör ve ürünler de takibimiz altında olacaktır. Önümüzdeki dönemde de daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Denetimlerinde 848 Milyon Lira Cezası Uyguladı - Son Dakika

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