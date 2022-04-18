Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

18.04.2022 08:17
Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Martta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu.

Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

YORUMLAR
500
Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü Ticaret Bakanlığı 'ticaret müfettiş yardımcısı' alacak Ticaret Bakanlığı 'ticaret müfettiş yardımcısı' alacak

Ticaret Bakanlığı, Gazete, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika


Son Dakika
08:14 18 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:08 Hatay'da korkutan yangın! Ormanlık alan rüzgarın etkisiyle kısa sürede küle döndü
08:00 18 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış tüm yurdu esir aldı!
07:46 PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonu başladı! Tüm hedefler başarıyla ele geçirildi
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 08:24:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement