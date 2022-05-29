Ticaret Bakanlığı nisanda 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı nisanda 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

29.05.2022 08:23
Ticaret Bakanlığı nisanda 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 706 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 706 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Nisanda firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 19 oldu.

Öte yandan söz konusu ayda 4 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Gazete, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı nisanda 706 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika


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