Ticaret Borsalarında 379 Bin 948 Ton Fındık İşlem Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Borsalarında 379 Bin 948 Ton Fındık İşlem Gördü

Giresun Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2023-Mayıs 2024 döneminde Türkiye genelindeki 21 ticaret borsasında toplamda 379 bin 948 ton fındık satıldı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşirken, onu Ordu ve Giresun takip etti.

04.07.2024 11:15
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Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Mayıs 2024 döneminde 379 bin 948 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu 10 aylık dönemde borsalarda 379 bin 948 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 97 bin 903 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 82 bin 698 tonla Ordu, 38 bin 962 tonla Giresun izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Borsalarında 379 Bin 948 Ton Fındık İşlem Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Borsalarında 379 Bin 948 Ton Fındık İşlem Gördü - Son Dakika
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