Ticaret Satış Hacmi Nisan'da Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı Ticaret Satış Hacmi verilerine göre, ticaret satış hacmi, nisanda yıllık bazda yüzde 9,6, perakende satış hacmi yüzde 11,5 arttı. Ticaret satış hacmi, 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre ise yüzde 3,1 azaldı.

TÜİK, nisan ayı Ticaret Satış Hacmi verilerini açıkladı. Verilere göre, ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı dönemde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,5 artış gösterdi.

Aylık bazda değişim

Verilere göre, ticaret satış hacmi, 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,8 oranında yükseldi.