Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,2 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,6 arttı
Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Satış Hacmi Yıllık Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımını azaltmak ve ihracatta yaşanan kalıntı sorununa çözüm üretilmesi amacıyla, biyolojik ve biyoteknik mücadele için faydalı böcek üreterek üreticiye destek oluyor.
Migros, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir binanın cephesinde gerçekleştirdiği projeksiyon gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. Migros Uygulaması Apartmanı adı verilen bu etkinlikte, binanın dış cephesine yansıtılan projeksiyonlarla Migros'un çeşitli dijital hizmetleri vurgulandı. Sokaktan geçenler, bu etkileyici görsel şölenle Migros'un dijital dünyasına adeta bir pencere açtı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 'Çocuklarla İnsan Hakları Eğitimi için Kapsayıcı Öğrenme Materyalleri Projesi'ni tanıttı. Proje kapsamında çocuk haklarına dair animasyon filmler, kutu oyunu ve rehberler hazırlandı. Etkinlikte Hollanda İstanbul Başkonsolosu, üniversite yetkilileri, proje paydaşları, akademisyenler, çocuklar ve aileleri yer aldı.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Ramazan yardımlarının yapılması çağrısında bulundu. Yıldırım, üyelerine seslenerek Ramazan bereketini depremzede vatandaşlarla paylaşmalarını istedi.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı. Şirket, nitelikli eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. Deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleri, öğrencilere yenilikçi eğitim anlayışını sunuyor. Toyota, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman ve 32 bilgisayar desteği sağladı.
Türkiye'de başarıyla uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında zorunlu olacak Depozito Yönetim Sistemi'nde (DYS) altyapı tamamlandı.
İslam aleminin büyük coşkuyla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar tarafından iftar sofralarında tüketilen Ramazan pidesi satışa sunuldu. Fırın işletmecisi Mehmet Erdem, maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, pide gramajını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl ilçede 340 gram sade pide 20 liradan satılırken, yumurtalı pide ise 25 liradan satışa sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?