Ticaret Satış Hacmi Yüzde 5,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Satış Hacmi Yüzde 5,3 Arttı

Ticaret Satış Hacmi Yüzde 5,3 Arttı

TÜİK verilerine göre, Ocak ayında ticaret satış hacmi yıllık %5,3, perakende %12,5 arttı.

12.03.2025 11:07
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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 4,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,0 arttı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,0 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Satış Hacmi Yüzde 5,3 Arttı - Son Dakika

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