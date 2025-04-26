Ticaret Savaşlarına Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Savaşlarına Dikkat!

Ticaret Savaşlarına Dikkat!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurguladı.

26.04.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı olarak değil, aynı zamanda 150 ülkenin iş dünyasının temsilcisi olan Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak da söylüyoruz. Her ortamda dile getiriyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar, karşılıklı sillemelere sebep olur" dedi.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında "Ekonominin kalbi bu yıl Palandöken'de atıyor" sloganıyla düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başladı.

Moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı ilk oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değerlendirmelerde bulundu. Forumda, iş dünyasının geleceğine yön verecek fikirler, sektörel oturumlar ve stratejik çözüm önerileri ele alındı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ETSO Başkanı Saim Akalın ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, "Bugün burada, farklı ülkelerden gelen saygın akademisyenler, girişimciler ve siyasetçilerle ekonomilerde ve toplumlarda yaşanan dönüşümler üzerine bir ufuk turu yapmak için bir araya geldik. Şu günlerde küresel ekonomi büyük bir türbülanstan geçiyor. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan jeopolitik gerilimler ve çatışmalara ek olarak, bir de aniden beliren ticaret savaşları ihtimali, küresel ölçekte belirsizlikleri daha da artırdı. Artık her sabah uyandığımızda ilk baktığımız şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hangi sürpriz kararı aldığı ya da bir önceki gün söylediğinden 180 derece nasıl döndüğü oluyor. Bugün yazılan senaryolar, ertesi gün gelen yeni açıklamalarla hiçbir anlam taşımıyor. Özetle, herkes işi gücü bırakmış, dünyada bulanık suda balık avlamaya çalışıyoruz. IMF geçtiğimiz Salı günü küresel ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Rapor, küresel ekonomide yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Bu yeni dönem, belirsizliklerin artacağı, enflasyonun yükseleceği, küresel ticaretin ivme kaybedeceği ve neticede dünya ekonomisinin daha yavaş büyüyeceği bir dönem olacak. Dünyada 200 ülkenin 127'sinde büyüme oranlarının önceki tahminlerden daha düşük olacağı ifade ediliyor. Bütün bu karmaşa içinde biz iş dünyası olarak diyoruz ki: Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı olarak değil, aynı zamanda 150 ülkenin iş dünyasının temsilcisi olan Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak da söylüyoruz. Her ortamda dile getiriyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar, karşılıklı sillemelere sebep olur. Artan maliyetler, bozulan tedarik zincirleri, ertelenen yatırım planları ve düşen refah seviyesi gibi sonuçlar doğurur. Bunu 1929 Amerika Buhranı'nda hep birlikte gördük. O dönemde aşırı uçların nasıl güçlendiğine de şahit olduk. Bu yüzden iş dünyası olarak diyoruz ki: Ticaret olmadan yatırım olmaz, yatırım olmadan istihdam olmaz, istihdam olmadan da refah olmaz. Onun için bütün dünyadaki karar alıcılara sesleniyoruz: Bizim önümüzü açın, biz başka bir şey istemiyoruz. Dünya ekonomisinin gelişmesi için yapmamız gereken başka bir şey de yok" dedi.

"Erzurum'da muhteşem buluşma"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı konuşmada, "Palandöken Ekonomi Forumu'nun hayırlı, verimli olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yıllardır bu tür çalışmaların içinde olan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Muhteşem bir buluşma Erzurum'da gerçekleştirildi. Erzurum'da büyük bir coşku ve enerji var. Bu organizasyonun Erzurum gibi tarihi ve stratejik öneme sahip bir şehirde yapılması ayrıca anlamlı oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir şekilde ekonomide Türkiye'nin dünyada güçlü bir platformu olacak. Tıpkı Antalya Diplomasi Platformu'nun iki hafta önce çok başarıyla gerçekleştirilmesi gibi, Erzurum'da da bu tür büyük buluşmaların daha sık düzenlenmesiyle şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına çok büyük katkılar sağlanacak" şeklinde konuştu.

"Erzurum'da önemli kararlar aldık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nda bugün sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ve onuru dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Artık akıllı ekonomiler bağlamında turizm yalnızca bir tatilfaaliyeti olmaktan çıktı. Turizm bir ekosistemdir; aynı zamanda kültürdür, diplomasidir, inovasyondur ve ticarettir. Yerel kalkınmayı destekler, hobileri büyütür, kadın ve genç istihdamını hızla artırır. Ayrıca toplumlar arasındaki sınırları kaldırarak, sınırlar ötesinde en etkili bağı kurar. Küresel trendlerle uyum içinde kalmak ve turizm potansiyelinden faydalanmak için gerekli adımları hızla atıyor, tüm şartları zorluyoruz. Başkanımın da belirttiği gibi, 2024'te 61.1 milyar dolar gelir ve 62.3 milyon ziyaretçiyle kapattık. 2023 yılında ziyaretçi sayısında dünyada 5. sıradaydık. Dünya Turizm Örgütü'nün açıklayacağı rakamlarla 2024'ü muhtemelen 4. sırada kapatmış olacağız. Böylece ilk 4 turizm ekonomisinden biri haline geliyoruz. Ancak hedefimiz ilk 3'e girmek. Bunun için özel sektör ve devlet iş birliğini artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca turizm bakanlarımızla detaylı toplantılar yaparak önemli kararlar aldık. İnşallah bu kararları da bugün yayınladığımız Erzurum Deklarasyonu'nda ilan ettik" diye konuştu.

"Erzurum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Programın organizasyonu için aylar öncesinden davet almıştık, Erzurum'a bugüne kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ediyor, bundan sonra da daha yoğun bir destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bakanımız, kış olimpiyatlarında tesisleri bize açarak büyük destek verdi, tüm Erzurumlular adına teşekkür ediyorum. Bendevi Bey'e laf söyletmem; bir Erzurumlu olarak onun da şehrimize katkı sağlamasını istiyorum. Burada, Palandöken'in eteklerinde konuşuyoruz; bu yüzden her desteğin çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. İşin esprisi bir yana, Erzurum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Türkiye, erzurum, Dünya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Savaşlarına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

18:47
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi Cenazedeki hali yürekleri burktu
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi! Cenazedeki hali yürekleri burktu
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
22:54
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 20:08:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ticaret Savaşlarına Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.