Ticaretin Engelleri Kaldırılmalı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gerekli mevzuat düzenlemelerini ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek ticaretin ve taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Kovid-19 salgınının geride kalmasıyla uluslararası ticaretin büyüdüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, küresel ticaret hacminin bu yıl rekor kırarak 33 trilyon dolar olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin üç kıtayı birleştiren konumuyla stratejik önemi bulunduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, coğrafi avantajın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkenin transit taşımacılıkta rekabet gücünün artırılması gerektiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin yalnızca köprü değil, aynı zamanda lojistikte küresel üs olması hedefiyle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Lojistik alanında dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme öncelik veren, sınır geçişlerinde beklemeyi en aza indiren, çok modlu taşımacılık modellerine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu açıdan gerekli mevzuat düzenlemelerini ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek ticaretin ve taşımacılığın önündeki engelleri kaldırmalıyız." dedi.

"Ülke menfaati için birlikte hareket eden iki ortak gibi çalıştık"

Salgında tüm dünya evine kapanmışken, tedarik zincirinin devamını sağlayan nakliye sektörünün öneminin çok daha bariz şekilde ortaya çıktığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sektöre destek veren kurumların da benzer anlayışla sorunları gidermesi, çözümler üretmesi, "yoldaki taşları temizlemesi" gerektiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, taşımacılığın daha yaygın hale getirilmesi ve ülkenin nakliye sektörüne yeni pazarlar açılabilmesi adına gerek Irak gerekse Mısır'ın çok önemli ülkeler olduğunun altını çizerek, "TOBB olarak Ticaret Bakanlığımızla Irak'a gerekli tüm desteği sağladık ve buna devam etmeye hazırız. Bu sayede son dönemlerde gündemde olan Kalkınma Yolu Projesi de desteklenmiş olacaktır. Arap Körfezi'nin, ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlanmasının önü açılacaktır." diye konuştu.

Yeni pazarlara açılmak anlamında Mısır'a ayrı parantez açılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mısır ile ticaret hacmimiz potansiyelin çok altında kalıyor. Burayı, Kuzey Afrika ülkelerinin giriş noktası olarak görmeli ve planlamamızı buna göre yapmalıyız. Bu kapsamda ülkemizle Mısır arasında kara yolu anlaşmasının bir an önce imzalanması çok önemlidir. Bugün burada ele aldığımız konular, bölgemizin ticari ve lojistik ağlarını sürdürülebilir kalkınma modeline öncülük edecek şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir."

Türkiye'nin lojistik yatırımları, uluslararası işbirlikleri ve yenilikçi çözümlerinin küresel ticarette lider ülkelerden biri olması yolunda büyük önem taşıdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülkenin transit taşımacılıkta sürdürülebilir büyümesini sağlama ve bölgesel ticaretin merkezinde yer alması için çalışacaklarını bildirdi.

"Lojistik alanında büyük gelişim potansiyelimiz var"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Başkanı Şerafettin Aras da ABD, Çin ve Avrupa Birliğinin (AB) küresel güç olmak için lojistik sektörlerini stratejik araç olarak kullandığını belirtti.

Türkiye'nin lojistik alanında büyük gelişim potansiyeli olduğunu vurgulayan Aras, "Bu nedenle mevcutta sahip olduğumuz stratejik konum avantajını en iyi şekilde değerlendirerek, bu avantajları daha da ileriye taşımak zorundayız." ifadesini kullandı.

Aras, Türkiye'nin Avrupa ve Asya ülkeleri arasında hem kara hem de demir yoluyla yapılacak kesintisiz taşımacılık için doğal köprü konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu sayesinde küresel ticarette her zaman merkezi rol üstlendiğine dikkati çeken Aras, şunları kaydetti:

" Suriye'de yaşanan son gelişmelerle Suriye'nin yeniden yapılandırılması ve Körfez İşbirliği Ülkeleri'ne yönelik ihracatımızın lojistiğinde yeni heyecan yaratarak önemli fırsat sunacağını değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla 'küresel güç olmanın' yolu, öncelikle 'lojistik güç' olmaktan geçiyor."