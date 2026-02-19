TİGEM'den Kayıp Atlar Açıklaması - Son Dakika
TİGEM'den Kayıp Atlar Açıklaması

19.02.2026 00:23
TİGEM, 100 milyon lira değerindeki kayıp atlar iddiasını yalanladı, tayların durumu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), çeşitli mecralarda yer alan "Değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TİGEM tarafından kuruma bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayla ilgili çeşitli mecralarda yer alan "Değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Olay hakkında bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu işletmede bulunan Çiftçibaşı Tay Tavlası'ndaki 19 tay, henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen şekilde padok servis kapısının açılması sonucu işletme sahası dışına çıkmıştır. Tayların kara yoluna ulaşması neticesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 tay telef olmuş, 4 tay yaralanmıştır, 9 tay ise sağlıklı bir şekilde aynı gün işletmeye geri getirilmiştir. İddia edildiği gibi kayıp olan tay veya at yoktur. Telef olan 6 tayın toplam değeri ise iddia edildiği gibi 100 milyon lira değil, yaklaşık 800 bin liradır. Olayın hemen ardından gerekli idari ve adli süreçler başlatılmış olup Malatya Valiliği ile TİGEM tarafından konuya ilişkin soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca olayın hemen akabinde Malatya Valiliği tarafından kamuoyuna resmi açıklama yapılmıştır. Kamuoyunun asılsız ve spekülatif beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

