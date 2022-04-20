TİGEM'den koruma altındaki Asya Ceylanlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TİGEM'den koruma altındaki Asya Ceylanlarına ilişkin açıklama Açıklaması

20.04.2022 20:30
TİGEM'den koruma altındaki Asya Ceylanlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), Asya Ceylanlarının Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık bin dekar ağaçlık doğal arazide muhafaza edildiği ve doğal yaşam alanlarına insan girişine izin verilmediği bildirilerek, "Kuruluşumuzun çabalarıyla sayıları 845 başa...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), Asya Ceylanlarının Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık bin dekar ağaçlık doğal arazide muhafaza edildiği ve doğal yaşam alanlarına insan girişine izin verilmediği bildirilerek, "Kuruluşumuzun çabalarıyla sayıları 845 başa ulaşan ceylanların, haberlerde yer aldığı şekilde İşletmeye gelen üst düzey misafirler için kesilerek ikram edilmesi kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

TİGEM'in Twitter hesabından, bazı basın yayın organlarında Genel Müdürlüğe bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulundurulan ceylanların, kesilerek gelen üst düzey ziyaretçi ve bürokratlara ikram edildiği şeklindeki asılsız iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Doğal ortamda nesli tükenmek üzere olan Asya Ceylanlarının yaşatılması, gelecek nesillere ulaştırılması ve ülke gen kaynaklarının korunması adına Ceylanpınar İşletmesinde 1982 yılında 10 erkek, 13 dişi olmak üzere, toplam 23 baş Asya Ceylanının koruma altına alındığı hatırlatılan açıklamada, ceylanların sayısının bugün 371 erkek, 474 dişi olmak üzere, toplam 845 başa ulaştığı belirtildi.

Ceylanpınar İşletmesinde yetiştiriciliği yapılan ceylanların, doğum ve ölüm kayıtları düzenli olarak tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ceylanlar, Ceylanpınar İşletmesinde yaklaşık bin dekar ağaçlık doğal arazide muhafaza edilmekte ve ceylanların doğal yaşam alanlarına insan girişine izin verilmemektedir. Ayrıca Asya Ceylanının çok ürkek bir yapıya sahip olması sebebiyle insanlar tarafından yakalanması teknik olarak da mümkün değildir. Dolayısıyla ismini İşletmemize veren ve Kuruluşumuzun çabalarıyla sayıları 845 başa ulaşan ceylanların haberlerde yer aldığı şekilde İşletme'ye gelen üst düzey misafirler için kesilerek ikram edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu haberler Kuruluşumuzun itibarını zedelemeye ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik aslı olmayan iddialardan oluşmaktadır."

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Şanlıurfa, Twitter, Tarım, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM'den koruma altındaki Asya Ceylanlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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