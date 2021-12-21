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TİM Başkanı Gülle'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

21.12.2021 15:04
TİM Başkanı Gülle'den "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TL'nin istikrar kazanmasına yönelik açıklamaları memnuniyetle takip ettiklerini ve atılan adımları desteklediklerini kaydeden Gülle, "Bu hamleyle hem vatandaşlarımızda hem firmalarımızda oluşabilecek güven sorunu çözülmüş olacak." ifadesini kullandı.

İhracatçılar olarak istikrarlı kurdan yana olduklarını aktaran Gülle, son dönemde para piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerinden ihracatçıların haksız şekilde hedef gösterildiğini, bu konuya teessürle şahitlik ettiklerini bildirdi.

Gülle, ihracatçıların, döviz kurunda yaşanan ani yükselişlerden olduğu kadar ani düşüşlerden de olumsuz etkilendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak açıklanan tedbir paketleri sayesinde Türk lirası adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur. Milli paramızın adil değerinde istikrarlı bir şekilde kalması herkes için ortak fayda zeminidir. İhracatçıların, yaptığı finansal işlemleri bu ortak zeminde bulaşacak şekilde yapması gerekir. Döviz ödemesi olan firmalarımızı müstesna tutmakla beraber, hükümetimiz tarafından başlatılan ihracat odaklı bu yeni modeli, her alanda olduğu gibi Türk lirasının adil değerini bulması ve istikrarlı bir seviyeye kavuşması alanında da desteklemek gerektiğini düşünüyorum."

"Tüm ihracatçılarımızı TL yatırım araçlarını kullanmaya davet ediyorum"

İsmail Gülle, ihracatçılara, TL'nin istikrarına yönelik atılan adımları desteklemeleri çağrısında bulunarak, "Tüm ihracatçılarımızı ve vatandaşlarımızı, açıklanan yeni tedbirler kapsamında son derece cazip hale gelen TL yatırım araçlarını kullanmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Gülle, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, piyasada yaşanan fiyatlama sorunları, doğrudan TCMB aracılığıyla ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verilecek olması, tüm ihraç süreçlerindeki finansal aksamaları ortadan kaldırmayı garanti eden yapısal bir destek hamlesidir. Bu tedbirler sayesinde, ihracatın sürekliliği ve sürdürülebilir artışı devlet garantisi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası, Türkiye, Döviz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle'den 'finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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