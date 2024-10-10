TİM'den Reeskont Kredisi Arttırımı Değerlendirmesi

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, günlük reeskont kredilerinde limit artışını olumlu bulduklarını belirterek, "Burada önemli bir diğer konu da limitler yerine faiz oranlarının biraz daha düşürülmesinin firmalar için çok daha faydalı olacağıdır." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar liradan 4 milyar liraya yükseltti.

Söz konusu gelişmeyi AA muhabirine değerlendiren TİM Başkanı Gültepe, reeskont kredilerinin limitlerinin artırılması ve bazı sektörlere daha fazla öncelik tanınmasının ihracatçılar için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bu adımın ihracatçıları daha fazla rahatlatacağına dikkati çeken Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda atılan adımı olumlu buluyoruz, ancak burada önemli bir diğer konu da limitler yerine faiz oranlarının biraz daha düşürülmesinin firmalar için çok daha faydalı olacağıdır. Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinde belirlediği faiz oranı yüzde 25 civarında, ancak bunun bileşik faizi yüzde 37'ye çıkıyor. Eğer bu oran 5 puan aşağı çekilirse firmalar için çok daha yararlı olacaktır. Çünkü firmaların finansman maliyetleri oldukça yüksek ve kurdan dolayı firmalar zorluk yaşıyor."

Gültepe, yeni yılda uygulamaya alınacak skorlama modeline de değindi.

Skorlama detaylarına iyi bakmak gerektiğine işaret eden Gültepe, "Umarım firmalara krediye ulaşmada zorluk çıkarmaz" diye konuştu.

"Finansmana erişimde sorun yok"

Gültepe, finansmana erişimde bir sorun bulunmadığını, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) ve Merkez Bankasının kaynakları ile bankaların uygulamalarına bakıldığında, "finansmana ulaşamıyorum" diyen bir firmanın olmadığını ifade etti.

Faiz oranlarının yüksekliğiyle ilgili geri bildirimler aldıklarını söyleyen Gültepe, "Biz ayrıca yeni bir ürün geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni üründen kast ettiğimiz, dövize bağlı kredilerin açılması lazım. Özellikle ihracat yapan sektörlerde dövizle kredi kullanılırsa kur farkı riski azalır, aksi takdirde TL kredilerinin yüzde 37 faiz oranıyla verildiği bu kur ortamında büyük bir sorun oluşur. Eğer ihracatçı yabancı para cinsinden kredi kullanırsa, düşük faiz oranlarıyla bu süreci daha kolay yönetebilir." ifadesini kullandı.

Pazar çeşitliliği konusuna değinen TİM Başkanı, 220'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını ve Türk ihracatçılarının ticari heyetler ve fuarlar aracılığıyla her hafta farklı bir ülkede bulunduğunu söyledi.

Bu çalışmaların sonucu olarak ihracat rakamlarının bugünkü seviyelere ulaştığını vurgulayan Gültepe, "Biz pazar çeşitliliği için çalışıyoruz ama pazarlamaya çıktığımızda karşılaştığımız en büyük problem Türkiye'nin pahalı olması. Eğer normalleşirse, özellikle fiyat anlamında kurla enflasyon arasında ilişki kurulursa, Türk ihracatçısı çok da farklı rakamlara imza atar." yorumunu yaptı.

Gültepe, ihracatçılara yapılacak her desteğin faydası olduğunu anlattı.

Türk ihracatçısının fiyat tutturma sorunu olduğunu belirten Gültepe, "Bunu, maliyetleri düşürerek yapabiliriz. Örneğin, ödenen sigorta, vergi gibi kalemlerde indirimler sağlanabilir ya da farklı bir kur politikası benimsenebilir. Eğer herkesin erişebileceği uygun bir kur politikası olursa rekabet gücümüzü artırabiliriz." dedi.