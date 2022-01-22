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Tıskaoğlu, "Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor" - Son Dakika

Tıskaoğlu, "Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor"

22.01.2022 12:05
Tıskaoğlu, "Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor"

Zonguldak'ta gazetecilerle bir araya gelen Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, eve dönüş projesini hatırlatarak "Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Zonguldak'ta gazetecilerle bir araya gelen Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, eve dönüş projesini hatırlatarak "Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor" dedi.

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi.

Eve dönüş projesi kapsamında Zonguldaklı iş adamlarına çağrısını yineleyen Başkan Tıskaoğlu, kentte yer problemi olduğunu söyledi. Yer sorununun çözülmesi halinde ilk etapta 70-80 kişinin çalışacağı bir bandı Zonguldak'a taşıyacağını ifade eden Tıskaoğlu, ilgili görüşmeleri yaptıklarının altını çizdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Nejdet Tıskaoğlu, "10 Ocak tarihinde burada değildik. Kutlamak için bir araya geldim. 10 Ocak tarihi kutlu olsun. Zonguldak'ı seven, memleketine destek vermek isteyen hizmet vermek isteyen topluluk. Bugün diğer şehirler lobiciliği inanılmaz hale getirdi. Bizim bunları yapmamız lazım. Zonguldak'ta o kadar değerlerimiz var ki. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Her şey siyaset değil. Lobi konusunda zayıfız. En büyük destek sizlersiniz. Sizlerin sayesinde bunları gerçekleştirebiliriz. Bu büyümede, marka olmada sizin de katkınız olacak. Hepimizin bir iletişim problemi var maalesef. Doğru şeyi doğru zamanda kullanırsak çoğu şeyi çözebiliriz. Kendimi de koyuyorum bunun içerisine" diye ifade etti. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tıskaoğlu, 'Eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


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