TKBB Başkanı Göktaş'tan "kur korumalı döviz ve altın mevduat hesapları" değerlendirmesi Açıklaması

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, "kur korumalı döviz ve altın mevduat hesaplarına" ilişkin, "Bu sürecin vatandaşlarımızın dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltarak hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına hizmet edeceği beklenmektedir." ifadesini kullandı.

TKBB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının detaylarını paylaştığı "Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Mevduat/Katılma Hesabı" ürünü ile iş dünyası ve piyasaların ihtiyacı olan güven ortamının önemli derecede sağlandığını kaydetti.

Yeni ürünün uygulamaya alınmasıyla kurlardaki aşırı dalgalanmanın makul bir seviyeye çekildiğini ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlandığını aktaran Göktaş, amaçlarının, finansal piyasalarda risklerin gerilediği, öngörülebilirliğin yükseldiği ve piyasayla iletişimin kuvvetleneceği yeni bir döneme girmek olduğunu vurguladı.

Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin, sağlam yapısal ve kurumsal altyapısı ve ilgili otoritelerin yakın dönemde finansal piyasalarda istikrar ortamı sağlamak üzere attığı adımlar ile içinde bulunduğu zorlu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağına ve ekonomik büyüme ivmesiyle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2021 tarihinde açıklanan duyuruya istinaden, döviz ve altın cinsinden mevduat/katılma fonlarının vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına dönüşmesi uygulamasıyla amaçlanan mevduat/katılma fonu içerisindeki Türk lirası payının artırılması, bankacılık sistemi ve ülkemizin finansal istikrarı için önem arz etmektedir. Yapılacak uygulama ile tasarruflarını Türk lirası olarak değerlendirecek ve döviz ile altın hesaplarındaki birikimlerini Türk lirasına dönüştürecek müşterilerimiz, 'Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Katılma Hesapları'nı 3, 6, 12 ay vadeli olarak üye katılım finans kuruluşlarımızdan açabilir. Vade sonunda kur getirisinin, kar oranı getirisinden az olması halinde Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alınacaktır. Kur değişim oranı hesap üzerindeki kar payı oranından daha yüksek olması durumunda ise kar payı oranı ve kur değişim oranı arasındaki fark, TCMB tarafından yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/17) esas alınarak hesaba aktarılacaktır."

Kur korumalı hesaplardan elde edilecek getirinin üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranının sıfırlandığını bildiren Göktaş, "Bu sürecin vatandaşlarımızın dövize olan talebini ve kur üzerindeki baskıyı azaltarak hedeflenen finansal istikrarın sağlanmasına hizmet edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatın yayımlanması sürecince TKBB Danışma Kurulu, Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Katılma Hesapları'na ilişkin olarak Katılım Bankacılığı İlke ve Standartları çerçevesinde ilgili kurumlara görüş ve değerlendirmelerini iletmiştir. Tasarruflarını katılım finans kuruluşlarında değerlendirmek isteyen bireysel müşterilerimiz, bankalarımızın şubelerini ziyaret ederek hesap açılışlarını gerçekleştirebilir. Müşterilerimiz Türk lirası birikimleri için kar payı almaya devam ederken, getirilerini altın ve dövizdeki kur dalgalanmalarına karşı koruyabilecekler." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak, Türkiye'nin ekonomi ve finans piyasalarında son aylarda yaşanan dalgalanmaların önüne geçebilecek bireysel yatırımlardan iş dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki ticari faaliyetlerine kadar tüm sektörlerde istikrarlı büyümenin sağlanması adına tüm imkanlarını seferber ederek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.