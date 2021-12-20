TKDK, "11'inci Başvuru Çağrı İlanı"na çıkacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), "11'inci Başvuru Çağrı İlanı"na çıkacağı bildirildi.

TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çağrı ilanına 2022 yılı şubat ayının ilk haftasında çıkılmasının beklendiği, başvuru çağrı ilanı kapsamında yatırımın uygulanacağı 42 il içinde bulunan Kütahya'da da proje kabullerine başlanacağı ifade edildi.

Ön çağrı ilanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında yer alan sektörlerin destekleneceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede tıbbi ve aromatik bitki, süs bitkisi, mantar, fide ve fidan yetiştiricilikleri, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal makine parkı kurulması ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörler için kırsal alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlara TKDK tarafından yüzde 55-65 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desteğine ilave olarak, uygun yatırım harcamaları tüm vergilerden muaf olacaklardır. İçerisinde yapım işi bulunmayan başvuruların son teslim tarihi çağrı ilanından itibaren 30 gün, yapım işi içeren başvuruların son teslim tarihi ise çağrı ilanından itibaren 45 gün olacaktır."